До конца января тепла в Крыму не видать: синоптики поделились неутешительными прогнозами

В конце месяца в Крым вновь вернутся плюсовые температуры и долгожданное тепло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Затяжные снегопады и постоянная минусовая температура уже надоела крымчанам. Душа требует тепла и солнца, а не сугробы снега по колено. Но синоптики Крымского гидрометцентра не утешают: потепления не видать до конца января.

По прогнозам синоптиков, до 29 января в Крыму будет минусовая температура и снегопады. Виной всему - холодный атмосферный фронт, который царит на полуострове уже несколько недель подряд.

- В эти дни нужно подготовиться к пониженному атмосферному давлению и постоянной метели. На дорогах – гололедица, а температура воздуха ночью от -5 до - 10 градусов мороза и до 3 градусов со знаком минус ночью, - говорит КП-Крым замначальника гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Однако в конце месяца в Крым вновь вернутся плюсовые температуры и долгожданное тепло. Синоптики прогнозируют ослабление морозов и изменение фазового состояния осадков после 29 января.

- Будет положительная температура от 0 до +5. 29 и 30 будет уже довольно тепло - ночью от 0 до -2. Днем от 0 до +2 градусов, - отмечает синоптик.

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