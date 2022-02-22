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Происшествия22 февраля 2022 11:22

Суд заставит крымчанок оформить купленные на маткапитал дома на детей

Женщины решили не включать своих чад в долевую собственность
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Женщины потратили госсредства на покупку недвижимости, но не учли права несовершеннолетних

Женщины потратили госсредства на покупку недвижимости, но не учли права несовершеннолетних

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Черноморского района предъявила в суд четыре иска на крымских мам, которые решили воспользоваться маткапиталом без учета интереса своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Женщины потратили госсредства на покупку недвижимости, но в долевую собственность своих чад решили не включать.

- Прокуратурой в интересах несовершеннолетних в районный суд предъявлено четыре исковых заявления о понуждении женщин оформить земельные участки, приобретенные за счет средств материнского капитала, в общую долевую собственность своих детей, - говорится в сообщении.

Ход и результаты рассмотрения исковых заявлений находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что подрядчик в Ялте похитил девять миллионов рублей при благоустройстве сквера. Мужчину отправили под домашний арест.

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