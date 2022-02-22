В Симферополе начнут демонтировать незаконную рекламу с 24 февраля

Максим Балахонов (слева). Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С 24 февраля в Симферополе начнут демонтировать незаконную наружную рекламу в Симферополе. Об этом сообщил врио мэра крымской столицы Максим Балахонов в ходе выездного совещания.

Так, временно исполняющий главы города поручил направить собственникам зданий предписания на устранение замечаний и приведение фасадов в нормативное состояние.

- Максим Балахонов также дал отдельное поручение по улучшению санитарного состояния улиц и приведение в порядок слаботочных сетей, - добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, выборы главы Симферополя состоятся 11 марта. Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся - всего на него было подано четыре заявки. По результатам проверки документов, двум кандидатам было отказано в допуске к участию в выборах мэра, а еще один крымчанин «снял» свою кандидатуру сам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50