С утра 23 февраля в Симферополе перекроют улицу Павленко

Ограничения будут временными Фото: Архив "КП"

В Симферополе в День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, перекроют улицу Павленко.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу муниципалитета, движение будет ограничено с 06.30 до 11.00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина. На месте запланированы праздничные мероприятия.

Гостей и жителей столичного города просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Крыма в День защитника Отечества прогремят праздничные салюты. Фейерверки озарят небо в 21.00 в Севастополе, Симферополе и Керчи.

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