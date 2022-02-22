Под Симферополем сгорел легковой автомобиль 19 февраля

После пожара от передней части авто почти ничего не осталось. Фото: mchs.rk.gov.ru

В минувшую субботу, 19 февраля, в Симферопольском районе сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Инцидент произошел в 11.55 на выезде из поселка Школьное.

- По прибытии пожарных стало известно, что на автодороге Симферополь – Евпатория горит автомобиль «Mercedes-Benz», - говорится в сообщении.

Огонь потушили достаточно быстро. К счастью, погибших или пострадавших нет, однако огнем был уничтожен моторный отсек машины. Площадь составила полтора квадратных метра.

Напомним, в тот же день под Симферополем произошло смертельное ДТП: водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб рекламного щита.

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