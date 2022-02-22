Крымчанина оштрафовали на полмиллиона рублей за нелегальную продажу сигарет

Суд приговорил крымчанина за нелегальную торговлю к крупному штрафу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Красногвардейском районе суд наказал крымчанина на полмиллиона рублей за продажу немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мужчина не поскупился приобрести более 2,6 тысячи пачек немаркированных табачных изделий различных марок за 300 тысяч рублей, полагая, что сможет после перепродажи выручить значительно больше. Также он торговал опасным для здоровья крымчан алкоголем. Нелегальный бизнес спустя время накрыли силовики, а суд вынес наказание в виде крупного штрафа.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что суд заставит крымчанок оформить купленные на маткапитал дома на детей. Женщины решили не включать своих чад в долевую собственность.

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