Под Бахчисараем у села Верхоречье построят новое водохранилище

В ближайшее время будут сделаны технические расчеты и прогнозы относительно будущего строительства. Фото: Сергей Аксенов/vk

В Крыму у села Верхоречье Бахчисарайского района построят новое водохранилище, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В ближайшее время проведут технические расчеты и определят сроки и стоимость предстоящих работ.

- Было принято решение о строительстве дополнительного водохранилища у села Верхоречье, которое будет располагаться ниже Загорского водохранилища и обеспечит накопление дополнительных 7 млн кубометров воды для Южного берега Крыма, - пояснил глава республики.

Он также отметил, что жители села Верхоречье не понесут никаких убытков в ходе строительства нового водоема.

Кроме того, глава Крыма подчеркнул, что в снабжающих Ялту водохранилищах накоплен достаточный объем воды для успешного проведения курортного сезона в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что подключенный к водоснабжению Алушты трубопровод от водопада Джур-Джур расширят. Работы должны завершить до конца 2022 года.

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