Более 50 тонн гуманитарной помощи собрали в Крыму для жителей Донбасса

В ближайшее время из Крыма в Ростовскую область отправится более 20 тонн гуманитарной помощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымчане собрали 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В соцсетях жители полуострова объединились под хештегами #МыВместе и #ВремяПомогать. Практически в каждом населенном пункте республики люди жертвуют продукты питания, вещи, предметы личной гигиены и первой необходимости.

По словам крымского политолога Сергея Мельничука, сложно переоценить историческую связь Донбасса и России.

- Общая история, культура, язык, традиции, все это, безусловно, нас связывает. Крым и Севастополь направили 50 тонн продукции гуманитарной помощи. На мой взгляд, это яркое доказательство близости наши народов, - прокомментировал ситуацию политолог.

В свою очередь заместитель директора ГАУ РК «Ресурсный центр» Наталья Мартынец отметила, что продукты питания и вещи первой необходимости были направлены в Ростовскую область из 24 городов Крыма.

- Волонтеры и представители общественных организаций Республики Крым организовали сбор продуктов и вещей, ежедневно необходимых в быту для тех, кто вынуждено покинул свои дома в Донецке и Луганске. В ближайшее время из Крыма в Ростовскую область отправится более 20 тонн гуманитарной помощи, - сообщила Мартынец.

Справка: Исследования ВЦИОМ показали, что до 82% жителей России поддерживают прием граждан ЛДНР, а тажке предоставление им материальной помощи. Жители 43 регионов страны выразили готовность принять жителей Донбасса. По состоянию на 22 февраля в Россию прибыло около 90 тысяч жителей ЛДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что церкви Крыма собирают гуманитарную помощь для эвакуированных из Донбасса. В основном это продукты питания и предметы первой необходимости.

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