Церкви Крыма собирают гуманитарную помощь для эвакуированных из Донбасса

Сбор гуманитарной помощи в церквях Крыма будет бессрочным до особого распоряжения Фото: Мария ЛЕНЦ

Крымские церкви собирают для эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик гуманитарную помощь.

- Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвал во всех храмах и монастырях епархии неукоснительно, каждую Литургию совершать особую молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине, - цитирует «Крым 24» пресс-службу Симферопольской и Крымской епархии.

Кроме того, продукты и предметы первой необходимости можно передать через Центр благотворительной помощи в крымской столице.

В Симферополе на данный момент работают пять пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР. Вещи первой необходимости принимают с 09.00 утра до 14.00 дня.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольцы из Германии готовы поддержать жителей Донбасса. Желание оказать всяческую поддержку жителям ЛДНР выразили не только в России.

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