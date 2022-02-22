Добровольцы из Германии готовы поддержать жителей Донбасса

С разных уголков России приходят предложения о помощи жителям Донбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Государственной думы утвердили договоры с Донецкой и Луганской народной республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Россия теперь официально признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.

- Я неоднократно был в Донецке и Луганске, знаю, как там настроен народ к фашиствующим элементам на Украине, и как они настроены к России. Считаю, что это единый народ, который в будущем должен быть в составе Российской Федерации, - отметил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он заметил, что признания Россией ЛНР и ДНР ждали уже давно. По его словам, в начале обострения ситуации в Донецке и Луганске нашлись добровольцы не только на территории России, но и за рубежом, готовые отправиться на помощь к жителям Донбасса. Подобное желание изъявили даже в Германии.

В настоящее время по всей стране объединяются неравнодушные люди, которые хотят оказать всяческую поддержку жителям ЛДНР, покинувших ввиду вынужденных обстоятельств свои дома. В частности, в Крыму уже собрали несколько фур с гуманитарной помощью, которые выехали к пункту назначения еще вчера, 21 февраля.

Напомним, 20 февраля в Керчь прибыли первые 100 эвакуированных жителей Донбасса. В столице республики на данный момент работают пять пунктов сбора гуманитарной помощи для них. Вещи первой необходимости принимают с 09.00 утра до 14.00 дня.

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