23 февраля на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер

Сильный ветер будет достигать 25 метров в секунду Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму ближайшие несколько дней ожидается существенное ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, с 23 по 25 февраля ожидается дожди и сильный ветер до 25 метров в секунду.

- В связи с прохождением фронтальных разделов 23, 24, 25 февраля в Крыму ожидаются дожди, днем 23 февраля и ночью 24 февраля местами очень сильные, - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 и 25 февраля Крым накроет штормовой ветер до 25 метров в секунду. Как предупредили в пресс-службе спасательного ведомства, во время непогоды возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Крымчан просят быть предельно осторожными.

Напомним, как сообщалось ранее, из-за таяния снега в Крыму существует угроза оползней и схода селей.

Кроме полуострова в зону риска также попадают Приморский, Камчатский и Краснодарский край.

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