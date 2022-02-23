В аэропорту Симферополя выразили поддержку жителям ДНР и ЛНР

Хэштеги появились на всех информационных табло воздушной гавани. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя

Аэропорт Симферополя поддержал волонтеров, помогающих жителям Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, на информационных табло зажгли хештэги #мывместе и #времяпомогать.

- В начале недели представители общероссийского проекта взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций развернули оперативный волонтерский штаб #мывместе. Он оказывает помощь людям, прибывающим на территорию России с Юго-Востока Украины, - отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне в Крыму собрали 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Практически в каждом населенном пункте республики люди жертвуют продукты питания, вещи, предметы личной гигиены и первой необходимости.

Вечером 21 февраля в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин призвал немедленно признать независимость ДНР и ЛНР. Сразу после этого были подписаны указы о признании суверенитета народных республик.

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