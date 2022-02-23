Водопад Учан Су закрыли для посещения до 25 февраля

Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Посещение одной из ялтинских достопримечательностей - водопада Учан Су - приостановлено до 25 февраля. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», такое решение принято из-за обвала на эколого-просветительском маршруте.

- Никто не пострадал, но в ближайшие дни необходимо ликвидировать последствия и заодно очистить скальный участок от нависающих камней. Надеемся на понимание посетителей: особенности климата и географии Крыма порой подкидывают вот такие неожиданные задачи, - отметили в пресс-службе организации.

Напомним, в начале февраля водопад Учан Су немного «разбушевался». Из-за большого количества осадков, в нем поднялся уровень воды.

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