ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших теракт в крымском храме

Фото: скриншот из видео, предоставленного ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания радикалов «Правого сектора»*, готовивших теракт в православном храме в Крыму. Кадры КП-Крым предоставили в Центре общественных связей ФСБ.

Напомним, теракт готовили с целью устрашения населения. В планах экстремистов был подрыв одного из храмов Крыма.

Силовики задержали шестерых граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. В гараже одного из задержанных сотрудники ФСБ изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также у членов экстремистской организации обнаружили переписку с обсуждением планируемого теракта.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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