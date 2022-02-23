ФСБ в Крыму задержала террористов «Правого сектора»*, готовивших взрыв в храме

У террористов изъяли взрывное устройство и взрывчатые вещества Фото: Александр КОЦ

В Крыму ФСБ задержала террористов, готовивших взрыв в одном из православных храмов республики. Как сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ, теракт готовили сторонники экстремистской организации «Правый сектор»* с целью устрашения населения.

- В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор»*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в гараже одного из задержанных сотрудники ФСБ изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также силовики обнаружили у членов экстремистской организации переписку с обсуждением планируемого теракта.

Все это подтверждает причастность задержанных к пропаганде идеологии террористов в сети Интернет. У задержанных также изъяли предметы с символикой «Правого сектора»*.

Чуть позже Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания радикалов.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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