ФСБ в Крыму задержала террористов «Правого сектора»*, готовивших взрыв в храме

У террористов изъяли взрывное устройство и взрывчатые вещества
Фото: Александр КОЦ
В Крыму ФСБ задержала террористов, готовивших взрыв в одном из православных храмов республики. Как сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ, теракт готовили сторонники экстремистской организации «Правый сектор»* с целью устрашения населения.
- В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор»*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения, - говорится в сообщении.
Уточняется, что в гараже одного из задержанных сотрудники ФСБ изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также силовики обнаружили у членов экстремистской организации переписку с обсуждением планируемого теракта.
Все это подтверждает причастность задержанных к пропаганде идеологии террористов в сети Интернет. У задержанных также изъяли предметы с символикой «Правого сектора»*.
Чуть позже Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания радикалов.
*запрещенная в РФ террористическая организация.
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