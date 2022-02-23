Прокуратура Крыма проверит обстоятельства ДТП в Алупке с участием автобуса

В аварии пострадали два пассажира автобуса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса на Алупкинском шоссе. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, рейсовый автобус №102, двигающийся по направлению «Ялта - Алупка», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes E200.

- В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного происшествия, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения, а также наличию у водителя административных правонарушений в области дорожного движения и нарушений трудовой дисциплины, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, инцидент случился утром 23 февраля на Алупкинском шоссе. В результате ДТП пострадали два человека. Все они были переданы сотрудникам «скорой».

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