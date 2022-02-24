Сергей Аксенов: отключений мобильной связи в Крыму нет и не будет

Мобильная связь на Крымском полуострове продолжает работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию относительно отключения банковской системы, а также полном ограничении мобильной связи на территории полуострова.

- Прошу на фейковые новости не реагировать. Руководствоваться только той информацией, которая размещена в официальных источниках. Сейчас «диванные войска» Украины могут вбрасывать какие-то провокационные темы, - прокомментировал ситуацию глава республики.

Ранее в интернет-пространстве появились информационные вбросы относительно отключения банковской системы, а также полном ограничении мобильной связи в Крыму в связи с началом военной операции на Украине.

- Все спокойно. Ни один снаряд, ни одна пуля на территорию Республики Крым не попала и не попадут. Крымчанам необходимо соблюдать полное спокойствие. Жителям приграничных территорий сегодня ничего не угрожает, - подчеркнул Сергей Аксенов.

По его словам, он лично прибыл в Армянск, чтобы проконтролировать ситуацию. Желающих покинуть город сегодня вывозят в Красноперекопск. Развитие событий контролируют подразделения Министерства обороны, ФСБ и пограничные войска. Никаких технических коллапсов нет. Все органы власти работают по штатному расписанию.

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