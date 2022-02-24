Желающих покинуть Армянск из-за военной операции на Украине вывозят в Красноперекопск

Жителей Армянска, которые выражают желание покинуть приграничный с Украиной район, размещают в Красноперекопске. Фото: Армянск Крым/vk

Жителей Армянска на севере Крыма, которые выражают желание покинуть приграничный с Украиной район, размещают в Красноперекопске. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Отметим, что Армянск - небольшой город, расположенный в семи километрах от границы с Украиной.

- Есть отдельные обращения на линию 112 граждан с беспокойством о том, что им делать. Людей всех успокаиваем, ситуация под контролем. Единственное, желающих временно выехать из Армянска перевозят в Красноперекопск, в здание дома культуры, - прокомментировал ситуацию министр.

По его словам, в доме культуры организовано горячее питание и медпомощь. Чрезвычайных происшествий на территории Крыма пока не зафиксировано.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. В связи с этим до понедельника закрыли школы в Джанкое, Джанкойском районе, Красноперекопском районе, Красноперекопске и Армянске.

Кроме того, до 2 марта приостановил работу Аэропорт «Симферополь». Пассажирам ближайших рейсов и встречающим настоятельно не рекомендуют прибывать в на территорию аэрогавани.

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