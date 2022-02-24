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Общество24 февраля 2022 7:47

В Минздраве Крыма опровергли подготовку коек для раненых в связи со спецоперацией на Украине

Все учреждения здравоохранения работают в штатном режиме
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Информация о якобы перепрофилировании коек под прием раненых - фейк

Информация о якобы перепрофилировании коек под прием раненых - фейк

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о перепрофилировании коек в больницах Крыма под прием раненых не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

- Призываем крымчан доверять только официальным заявлениям органов власти, - отметили в ведомстве, подчеркнув, что все учреждения здравоохранения в регионе, в том числе расположенные в приграничных районах, работают в штатном режиме.

Оказываются все виды медицинской помощи, начиная от неотложной, заканчивая помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Крыма опроверг слухи об отключениях мобильной связи и банковской системы в Крыму.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции на территории Украины в связи с ситуацией в Донбассе.

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