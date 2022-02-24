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Общество24 февраля 2022 11:00

Сергей Аксенов о турсезоне в Крыму: мы будем рады гостям из Украины

Сложившаяся ситуация не угрожает туристическому сезону
Ирина ГЕРЦ
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Военная операция может завершиться в скором времени

Военная операция может завершиться в скором времени

Фото: Михаил ПАТЛИС

Военная операция на территории Украины не помешает проведению курортного сезона в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

- Я думаю, что ситуация довольно быстро завершится. Возможно, что на этот курортный сезон к нам активно и массово поедут жители Украины, которые хотят отдыхать на полуострове. Мы будем рады гостям, - отметил Сергей Аксенов. По словам главы РК, на данный момент местным жителям ничего не угрожает, «Крым находится под защитой».

Напомним, ранее Сергей Аксенов уточнил, что туристы, имеющие острую необходимость покинуть полуостров, могут уехать на поездах и автобусах.

Гости Крыма также могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым.

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