В случае необходимости власти Крыма попросят добавить дополниельный жд-состав Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристы, имеющие острую необходимость вернуться из Крыма на материк, могут обратиться на горячую линию. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, выехать с полуострова сейчас можно также на автобусах и поездах.

- В случае необходимости готов обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав. Гости Крыма могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым, - говорится в сообщении.

Круглосуточный многоканальный телефон горячей линии - 88005118018.

Напомним, с 24 февраля аэропорт Симферополь приостановил работу из-за начала военной операции в Украине. Рейсы не будут выполняться до 2 марта. Крымская железная дорога при этом продолжает работать в штатном режиме. Расписание поездов не изменилось.

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