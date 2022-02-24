24 февраля все рейсы в аэропорту отменены. Фото: скриншот из видео/Аэропорт Симферополь/telegram

Авиакомпании отменили все рейсы в аэропорту «Симферополь» 24 февраля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Получать информацию о статусах рейсов, обмене или возврате билетов необходимо в авиакомпаниях. Рекомендуем следить за новостями на сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях авиакомпаний и аэропорта «Симферополь», - говорится в сообщении.

Напомним, с 24 февраля аэропорт «Симферополь» приостановил работу из-за начала военной операции на Украине. Рейсы не будут выполняться до 2 марта.

В то же время Крымская железная дорога продолжает работать в штатном режиме. Расписание поездов не изменено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50