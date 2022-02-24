Крым
ФотоВидеоCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 9:04

Крымская железная дорога работает в штатном режиме

Расписание поездов не изменено
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поезда в Крым идут в штатном режиме

Поезда в Крым идут в штатном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымская железная дорога работает стабильно в соответствии с действующим графиком движения. Об этом сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога».

- Все поезда дальнего следования и пригородного сообщения осуществляют перевозку пассажиров по расписанию. Все технические службы и подразделения железной дороги работают в штатном режиме для обеспечения технологических процессов, - говорится в сообщении.

Также в регионе не зафиксировано нарушений в работе мобильной связи и банковской системы.

В то же время международный аэропорт «Симферополь» приостановил работу до 2 марта. Такое решение было принято из-за начала военной операции на Украине.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50