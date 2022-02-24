В Крыму возобновят подачу воды из перекрытого Украиной Северо-Крымского канала Фото: Архив "КП"

Северо-Крымский канал подготовят к запуску воды в течение двух дней, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, система и сегодня может принимать днепровскую воду, однако «для этого нужна политическая воля».

- Думаю, что эта воля будет благодаря тем решениям, которые принял наш Президент, и действиям Вооруженных Сил России. Канал готов, есть технические нюансы, которые позволят буквально в течение двух суток привести систему в порядок, - сообщил Аксенов.

Он подчеркнул, что запуск Северо-Крымского канала является новым окном возможностей для полуострова.

Напомним, 24 февраля Сергей Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды, подача которой была приостановлена властями Украины еще в 2014 году. До этого решения, которое было принято соседним государством в одностороннем порядке, канал обеспечивал до 90% потребности в ресурсе на полуострове.

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