Сергей Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды

Северо-Крымский канал закрывал до 90% потребности крымчан в воде. Фото: Алексей Гайдуков/КП Фото: Архив "КП"

В Крыму возобновят подачу воды из перекрытого Украиной Северо-Крымского канала. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

- Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды, - отметил Сергей Аксенов.

До 2014 года до 87% потребности полуострова в воде обеспечивала вода из Северо-Крымского канала, который после референдума был в одностороннем порядке перекрыт Украиной. В результате в регионе возник острый дефицит ресурса, для устранения которого российские власти спланировали ряд мероприятий. В частности, проблему вододефецита пытались решить бурением скважин и строительством водовода для наполнения водохранилищ.

Одним из вариантов водообеспечения полуострова также стала добыча воды из-под дна Азовского моря. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, найденная там вода после необходимой подготовки могла бы использоваться в качестве питьевой. Ученые между тем раскритиковали идею добывать воду из-под дна моря, называя проект нецелесообразным. По их данным, пресная вода в скором времени непременно будет замещаться соленой и все равно станет непригодной к употреблению.

О том, что возобновление подачи воды из Северо-Крымского канала станет одним из этапов развития событий после признания Россией Донбасса, заявляли и эксперты. Как отмечал политолог Владимир Джаралла, «никакие договоренности с Украиной не работают», и последующим итогом решений будет возобновление функционирования Северо-Крымского канала и возвращение к сельскому хозяйству в прежнем виде.

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