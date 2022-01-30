Зимние осадки значительно пополнили водохранилища Крыма в 2022 году

Водохранилища постоянно заполняются благодаря осадкам. Фото: Крымский бальзам/telegram

Самым засушливым за последние 150 лет в Крыму стал 2020 год. Но времена, когда жители полуострова жили по жестким графикам подачи воды, остались в прошлом. Сегодня водная проблема в регионе стоит не так остро, как, если вспомнить, было еще в прошлом году. По прогнозам экспертов, при максимальном использовании ресурсов текущих запасов хватит еще минимум на год.

Еще перед началом курортного сезона 2021 года власти республики были вынуждены признать, что с притоком туристов в регионе значительно увеличится расход ресурса, а значит, даже в курортной столице республики - Ялте - в разгар летнего сезона придется жить по графику подачи воды. Но уже к концу года, благодаря осенне-зимним осадкам, в городе отметили, что нынешних запасов хватит для бесперебойного снабжения на год вперед.

В последнее время ситуация с водой изменилась в лучшую сторону и в остальных регионах полуострова - местные водохранилища регулярно пополняются, даже заполнились те, ресурсы которых полностью иссякли. Общий запас водоемов Крыма к концу 2020 года составлял 31,308 миллиона куб. м, а уже к концу 2021 года он вырос в четыре раза и составил 126,77 миллиона куб. м.

- В декабре осадки были выше нормы, и в этом месяце - выше нормы, конечно, это очень благоприятно влияет на наполняемость водохранилищ. Чернореченское водохранилище - полное, наше Симферопольское заполнено на 60%. Вопросов нет, чудесная зима, снежная и влажная, - приводит ТАСС слова начальника крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой.

По ее словам, положительные изменения уже можно заметить невооруженным глазом. А в дальнейшем, по прогнозу синоптика, осадки не прекратятся и продолжат наполнять крымские водоемы.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Киев в одностороннем порядке перекрыл Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал до 87% всей воды, необходимой для нужд населения. В результате в регионе возник острый дефицит ресурса, для устранения которого российские власти спланировали ряд мероприятий. В частности, проблему вододефецита пытались решить бурением скважин и строительством водовода для наполнения водохранилищ.

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