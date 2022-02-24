В Симферополе убрали 249 тысяч квадратных метров городских территорий

Симферополь продолжают приводить в порядок. Фото: пресс-служба местной администрации/telegram

В Симферополе с 14 по 20 февраля расчистили более 249 тысяч квадратных метров городских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Рабочие приводят в порядок улицы, убирая мусор с проезжей части дорог, в парках, скверах, а также моют и тротуарную плитку. Работы выполняются не только вручную, но также с использованием спецтехники.

За прошедшую неделю в надлежащее состояние привели проспект Кирова, улицы Гагарина, Элеваторная, Куйбышева, Киевская, Авиационная, Желябова, Маршала Жукова, Козлова, Футболистов, Трансформаторная, Александра Невского и другие.

Ранее сообщалось, что в Симферополе возобновили уборку мусора из русла Салгира. К полноценной уборке намерены приступить с весны.

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