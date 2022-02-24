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Общество24 февраля 2022 13:21

В Армянске восстановят водоснабжение после отключений в течение часа

С утра в городе фиксировались перебои с подачей ресурса
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Водоснабжение в городе скоро восстановят

Водоснабжение в городе скоро восстановят

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее время водоснабжение в Армянске после отключений будет восстановлено.

- В течение часа водоснабжение города Армянска после временного отключения воды будет восстановлено, - цитирует «Крым 24» главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Напомним, с утра 24 февраля в Армянске фиксировались перебои водоснабжения. В городе были временно установлены резервные емкости с питьевой водой в районе горбольницы, на площадях ЦкиД и ДЮСШ, около остановки «Волошино», возле школ №1 и №2, а также на улице Центральная и улице Театральная - «Суворово» и «Перекоп» соответственно.

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