В Армянске восстановят водоснабжение после отключений в течение часа

Водоснабжение в городе скоро восстановят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее время водоснабжение в Армянске после отключений будет восстановлено.

- В течение часа водоснабжение города Армянска после временного отключения воды будет восстановлено, - цитирует «Крым 24» главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Напомним, с утра 24 февраля в Армянске фиксировались перебои водоснабжения. В городе были временно установлены резервные емкости с питьевой водой в районе горбольницы, на площадях ЦкиД и ДЮСШ, около остановки «Волошино», возле школ №1 и №2, а также на улице Центральная и улице Театральная - «Суворово» и «Перекоп» соответственно.

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