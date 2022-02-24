Спрос на поезда из Симферополя вырос в 18,5 раз

Кроме Симферополя спрос вырос на билеты из Ростова и Анапы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спрос на поезда из южных регионов Крыма за последние несколько дней вырос в несколько раз. На первом месте оказался Симферополь. По данным аналитического центра сервиса поездок Туту.ру, спрос на билеты до материка вырос в 18,5 раз.

- Сравнивалось число купленных билетов 14 февраля с 00:00 до 13:00 со средним уровнем спроса за те же часы с 17 по 23 февраля, - говорится в сообщении.

Кроме Симферополя существенно вырос спрос на билеты из Анапы - в 13,5 раз. Также в восемь раз увеличился спрос на поезда из Белгорода и в пять - из Ростова-на-Дону.

Напомним, с 24 февраля аэропорт «Симферополь» приостановил работу из-за начала военной операции на Украине. Рейсы не будут выполняться до 2 марта.

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