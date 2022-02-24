Двух террористов «Правого сектора»*, готовивших взрыв в крымском храме, арестовали на два месяца

У террористов изъяли взрывное устройство и взрывчатые вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца сторонников экстремистской организации «Правый сектор»*, готовивших взрыв в одном из православных храмов Крыма. Как сообщили в пресс-службе суда, двое фигурантов дела заключены под стражу до 23 апреля 2022 года.

- Решение суда об избрании такой меры пресечения было основано на обоснованности подозрения, а также были учтены сведения о личности подозреваемых, тяжесть подозрения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, что явилось одним из оснований для заключения подозреваемых под стражу, - уточнили в пресс-службе Киевского суда.

Напомним, 23 февраля силовики задержали шестерых граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор»*.

В гараже одного из задержанных сотрудники ФСБ изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также силовики обнаружили у членов экстремистской организации переписку с обсуждением планируемого теракта.

Обжаловать решение суда фигуранты дела могут в Верховном суде Крыма в течение трех дней. Ходатайства об избрании радикалам другой меры наказания были оставлены без удовлетворения.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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