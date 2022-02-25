Микрорайон Загородный в Симферополе остался без воды 25 февраля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Микрорайон Загородный в Симферополе останется на сутки без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения продлятся с 09.00 часов 25 февраля до 09.00 часов 26 февраля. Краны останутся сухими в связи с ремонтными работами на водных сетях по адресу улица Ковыльная, 86.

- В связи с работами по адресу улица Ковыльная, 86 с 09.00 часов 25 февраля до 09.00 часов 26 февраля будет ограничено водоснабжение по адресам: микрорайон Загородный (улица Ковыльная), - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 25 февраля отключили свет. Более двадцати улиц крымской столицы остались обесточенными из-за планового ремонта на электросетях. В домах вновь появится электричество после 17.00.

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