В 29 школах Симферополя отменили занятия из-за сообщений о минировании 25 февраля

Школьников отпустили домой из-за сообщений о минировании. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

В 29 школах Симферополя, которые получили письма о минировании утром 25 февраля, отменили уроки. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проверка сообщений проводится профильными специалистами. Действуют по такому алгоритму: выводят детей, сообщают о случившемся родителям, старшеклассников отпускают домой.

Напомним, сейчас кинологи занимаются поиском взрывоопасных предметов в учебных учреждениях.

Отмечается, что детские сады Симферополя работают в штатном режиме.

- Эвакуация проведена только в детсадах, которые работают при школах, - уточнили в управлении образования администрации Симферополя.

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