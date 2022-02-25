Некоторые отели в Крыму предоставили туристам скидку до 50%

В связи со сложившейся обстановкой ряд крымских санаториев и отелей предложили своим гостям специальные условия на продление проживания со снижением стоимости до 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму некоторые отели и санатории дают возможность гостям продлить проживание со снижением стоимости до 50% либо по себестоимости. Такое решение было принято в связи со сложившейся ситуацией на территории полуострова.

- Часть средств размещения отменила штрафы за аннуляцию бронирования и осуществляют перенос бронирований на весну с сохранением стоимости за номер и предложили специальные условия на продление проживания, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Министерства курортов и туризма РК.

Также средства размещения предлагают бесплатную перевозку в Краснодар.

Напомним, аэропорт «Симферополь» приостановил работу до 2 марта из-за начала военной операции на Украине. Информацию о возврате билетов на отмененные рейсы можно уточнить на официальном сайте воздушной гавани.

В настоящий момент покинуть Крым можно на автобусах и поездах, которые продолжают работать штатно. Будут назначены дополнительные поезда из городов Юга России, а в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Билеты на дополнительные поезда уже в продаже.

За более детальной информацией можно обращаться на горячую линию Минкурортов РК 8 800 511 80 18.

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