В школах Ялты отменили занятия из-за угрозы минирования 25 февраля

Учеников 9 и 10 школ эвакуируют. Фото: скриншот из видео/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/vk

Утром 25 февраля власти Ялты сообщили об отмене занятий в местных школах в связи с поступившей угрозой минирования.

- Мы получили информацию о якобы минировании всех школ. Безусловно, все службы реагирования уже на месте. Деток забираем домой, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Власти обратились к местным предпринимателям с просьбой отпустить работников, чьи дети находятся в учебных учреждениях.

Напомним, утром 25 февраля в 29 школах Симферополя отменили занятия из-за сообщений о минировании. Сейчас кинологи занимаются поиском взрывоопасных предметов в учебных учреждениях.

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