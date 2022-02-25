Открытие Северо-Крымского канала не повлияет на решение о строительстве водохранилищ

В 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу Фото: Александра Тимощенко

На протяжении тех лет, пока Северо-Крымский канал оставался сухим, за его состоянием следили специалисты. Учитывая это, значительных работ для возобновления подачи воды не предвидится.

- Все насосное оборудование [проверяется] в определенный период. По самому каналу проводятся уходные работы и ремонт, - сообщил журналистам Альберт Кангиев, заместитель Председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Он отметил, что возобновление работы Северо-Крымского канала никак не повлияет на решение о строительстве новых водохранилищ на территории полуострова.

- Мы на прошлой неделе были на площадке будущего строительства в Бахчисарайском районе. Достаточно подробная информация была в СМИ. Я думаю, эти планы будут полностью реализованы вне зависимости от того, будет или нет днепровская вода, - прокомментировал ситуацию Альберт Кангиев.

Напомним, утром 24 февраля после выхода российских войск к Херсону был разблокирован Северо-Крымский канал. Отмечалось, что технически сооружение готово принять воду. На 25 февраля запланирована проверка готовности заслонок канала и систем подачи ресурса.

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