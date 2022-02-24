Ситуация с Северо-Крымским каналом: что происходит на самом деле

В настоящее время Северо-Крымский канал выглядит так Фото: Александра Тимощенко

Утром 24 февраля после выхода российских войск к Херсону был разблокирован Северо-Крымский канал. Недавно об этом официально сообщили в Министерстве обороны России.

Интернет тут же заполонили слухи, мол долгожданная вода наконец-то пошла по Северо-Крымскому каналу. Некоторые пользователи даже начали выкладывать видео о якобы наполненном водоеме. Но на деле ситуация выглядит совсем не так.

В этом лично убедились корреспондент «КП»-Крым, прогулявшись вдоль канала неподалеку от Армянска. Как и в последние годы на дне лишь растет засохшая трава. Из воды в канале лишь небольшие лужицы воды после дождя.

Корреспондент «Комсомолки» лично убедилась: пока в канале воды нет Фото: Александра Тимощенко

Фейки о якобы заполненном водой канале опровергли и в правительстве Республики Крым. Дело в том, что гидротехническая конструкция без необходимой подготовки попросту не может принять воду.

- Все узлы Северо-Крымского канала, которые обеспечивают подачу воды в Республику Крым, контролируют Вооруженные Силы России. Завтра утром наши инженеры еще раз проверят готовность заслонок канала и систем подачи воды, в течение дня проведут необходимые работы. Технически мы готовы принять воду, - написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель полуострова подчеркнул, несмотря на технические нюансы, запустить воду через канал возможно уже в течение суток.

Напомним, проблемы с водой в Крыму начались в 2014-м году - после воссоединения с Россией. Украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал в районе Каховского гидроузла, поставив дамбу.

В итоге в Крыму пришлось принимать экстренные решения. Тогда на севере полуострова стали строить три водозабора, в каждом по 12 скважин. Воду из них по временному трубопроводу сбрасывали в канал, и, чтобы она уходила дальше на восток, насыпали свою дамбу в Нижнегорском районе. Через несколько лет временную трубу заменила капитальная.

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