Город-призрак: что происходит на границе Крыма и Украины

В Армянске много военной техники Фото: Александра Тимощенко

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Донбасса. Цель – предотвратить вооруженный конфликт. Решение о начале спецоперации руководство страны приняло через пару дней после признания независимости ДНР и ЛНР.

Поскольку Крым долгое время находился в составе Украины, на полуострове особенно остро переживают военный конфликт на территории Донбасса.

Корреспондент «КП»-Крым отправилась в Армянск, чтобы своими глазами увидеть, как живет город, расположенный на границе с Украиной.

БЕЖАЛИ В НОЧНУШКАХ

- Утром мы были в панике! Я разбудила своих детей и прямо в ночнушке уехала в Красноперекопск. Там у них хоть бабушка есть, - начинает свой рассказ местная жительница Ирина.

Она живет здесь с мужем и двумя маленькими детьми. Население небольшого городка, расположенного буквально в семи километрах от границы с Украиной, составляет чуть менее 22 тысяч человек.

После того, как 24 февраля на территории Украины началась спецоперация, жители приграничного городка почувствовали тревогу. Российские военные заходили на территорию соседнего государства, в том числе и через Армянск.

Как рассказали «КП»-Крым» местные жители, звуки взрывов и гул военной техники были слышны примерно с шести часов утра. Поэтому некоторые жители Армянска поспешили уехать из города, опасаясь за себя и своих детей. К слову, правительство Республики Крым для этих целей организовало автобусные рейсы. Всех желающих увезли в Красноперекопск. Правда, многие местные начали покидать город на личном транспорте. В итоге утром 24 февраля на выезде из города наблюдались километровые пробки.

Днем попасть в Армянск было несложно. Несмотря на большое количество военной техники на обочине трассы, на дорогах автомобилей почти не было. Лишь изредка мимо пролетали машины, да и те ехали в обратном направлении.

В таких палатках в Армянске ждут беженцев Фото: Александра Тимощенко

- Когда мы проснулись от взрывов, думали, что это уже на нашей стороне стреляют. Так страшно стало сразу, вы не представляете. Поэтому разбираться уже времени не было, сразу по машинам и уехали. Я отвезла свою маму, которая уже в возрасте, и пятилетнего ребенка, а сама сюда вернулась, работать-то надо, - рассказывает «Комсомолке» Светлана, официантка местного кафе. - Думали, что у нас сегодня никого не будет, но нам всю кассу сделали мальчики (имеются в виду российские военные. – Прим. Ред.), которые тут дежурят. Их здесь очень много.

ПО ВСЕМУ ГОРОДУ НЕТ ВОДЫ

В маленьком ресторане, где работает женщина, весь день в кранах нет воды. По словам местных, водоснабжение отключили с раннего утра.

- Вот как была слышна бомбежка, так воды и не стало. Так мы и работаем сейчас без капли в кранах. Сейчас уже даже резервная закончилась. Почему отключили воду, не знаем, нам никто не говорит.

Палатки для беженцев Фото: Александра Тимощенко

Рядом с кафе прямо на полу военные и спасатели МЧС успели развернуть небольшой палаточный лагерь. Шатер поставили для военных и для беженцев, которые покидают территорию Украины. Также в лагере ждут и россиян, которые собираются возвращаться в родные города через Крым. Правда, на момент публикации материала в палаточном лагере ни одного «посетителя» не было.

Крымские власти настаивали на том, что из Армянска эвакуация не проводилась. Но сейчас это место напоминает город-призрак. На улицах практически нет прохожих и машин, а пустующие детские площадки вызывают ассоциации с фильмами жанра постапокалипсис.

Детские площадки в городе опустели Фото: Александра Тимощенко

- Сейчас уже все спокойно. Вы главное не волнуйтесь. Правильно Сергей Валерьевич сказал, все у нас хорошо будет, Крыма это не коснется, мы об этом побеспокоимся, - заверил корреспондента «КП»-Крым» один из военных.

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