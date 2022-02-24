Сергей Аксенов подписал указ о режиме повышенной готовности в Крыму из-за спецоперации на Украине

На севере Крыма развернули два пункта приема беженцев Фото: Александра Тимощенко

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении режима повышенной готовности из-за спецоперации на Украине.

- Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера, - говорится в тексте документа.

Министерству труда и соцзащиты Крыма поручено обеспечить координацию деятельности исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления по вопросам трудоустройства и соцзащиты прибывших.

Кроме того, министерствам поручено также организовать образовательный процесс, питание, доставку прибывающих к пунктам размещения.

МВД по Крыму попросили сопровождать транспорт прибывших к местам размещения беженцев, а Минздраву республики поручено провести медосмотр на наличие COVID-19, а также провести вакцинацию по календарю прививок.

Напомним, власти Крыма заявили, что инфраструктура республики готова к приему беженцев из Украины. Также на севере республики развернули два пункта приема прибывающих граждан. Пока что ими никто не воспользовался. Ранее в Крыму перекрыли все три пункта пропуска на границе с Украиной.

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