На улицах в Армянске можно увидеть военную технику Фото: Александра Тимощенко

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Обращение об этом рано утром сделал президент России Владимир Путин.

Ситуацию с вооруженным конфликтом на территории ДНР и ЛНР остро переживают в регионах России, граничащих с Украиной. В том числе в Крыму.

В РЕСПУБЛИКЕ ВВЕЛИ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Власти полуострова оперативно отреагировали на новость о начале спецоперации на территории Донбасса. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что территории Республики ничего не угрожает.

- Наш президент принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур и подразделений Министерства обороны, - прокомментировал Сергей Аксенов.

Глава Республики принял решение о введении режима повышенной готовности на всей территории Крыма. Сергей Аксенов заявил, что эта мера необходима «для возможности упрощенного решения возникающих задач».

В настоящий момент руководство республики приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска, связывающих полуостров с соседним государством. На границе Крыма с Украиной расположены три пункта пропуска - «Перекоп», «Армянск» и «Джанкой».

Кроме того, власти республики организовали транспорт для жителей Армянска, желающих покинуть город. Этот населенный пункт находится в 7 км от границы с Украиной. Но в Крыму подчеркивают, речи об эвакуации не идет. Желающих временно переехать перевозят в Красноперекопск.

Также власти полуострова приняли решение приостановить работу детсадов и школ до понедельника, 28 февраля. Речь идет о Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах.

В Армянске и Джанкое готовы принять российских граждан, которые покидают территорию Украины. Сейчас в этих городах разворачивают палаточный лагерь.

В Армянске и Джанкое готовы принять российских граждан Фото: Александра Тимощенко

СИТУАЦИЯ С ТРАНСПОРТНЫМ СООБЩЕНИЕМ

24 февраля авиакомпании отменили все рейсы в аэропорт «Симферополь». Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Кроме того, по поручению Минобороны, судоходство по Азовскому морю было приостановлено.

Однако «Крымская железная дорога» работает в штатном режиме. Все поезда дальнего и пригородного сообщений осуществляют перевозку пассажиров по расписанию.

- Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. В случае необходимости готов обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав, - написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Он добавил, что туристы, отдыхающие на полуострове, могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым по номеру: 8-800-511-80-18.

Военная операция на территории Украины не сказалась и на движении по Крымскому мосту. В пресс-службе УПРДОР «Тамань» заверили, что ограничений для передвижений нет.

ПЕРЕБОЕВ С ВОДОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ В КРЫМУ НЕТ

На данный момент все объекты жизнедеятельности в Крыму работают в штатном режиме. Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, никаких перебоев на полуострове в настоящее время не зафиксировано.

- Подача питьевой воды, электроэнергии, все работают в штатном режиме, - отметил Гоцанюк.

Кроме того, по словам главы республики, в Крыму возобновят подачу воды из перекрытого Украиной Северо-Крымского канала.

На некоторых АЗС в крымских городах наблюдаются скопления автомобилей, но власти республики призвали людей не паниковать и заверили, что перебоев с бензином не будет.

«Комсомолка» ведет текстовую онлайн-трансляцию, мы рассказываем о том, что сейчас происходит на полуострове.

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