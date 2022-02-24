На улицах в Армянске можно увидеть военную технику
Фото: Александра Тимощенко
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Обращение об этом рано утром сделал президент России Владимир Путин.
Ситуацию с вооруженным конфликтом на территории ДНР и ЛНР остро переживают в регионах России, граничащих с Украиной. В том числе в Крыму.
В РЕСПУБЛИКЕ ВВЕЛИ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Власти полуострова оперативно отреагировали на новость о начале спецоперации на территории Донбасса. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что территории Республики ничего не угрожает.
- Наш президент принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур и подразделений Министерства обороны, - прокомментировал Сергей Аксенов.
Глава Республики принял решение о введении режима повышенной готовности на всей территории Крыма. Сергей Аксенов заявил, что эта мера необходима «для возможности упрощенного решения возникающих задач».
В настоящий момент руководство республики приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска, связывающих полуостров с соседним государством. На границе Крыма с Украиной расположены три пункта пропуска - «Перекоп», «Армянск» и «Джанкой».
Кроме того, власти республики организовали транспорт для жителей Армянска, желающих покинуть город. Этот населенный пункт находится в 7 км от границы с Украиной. Но в Крыму подчеркивают, речи об эвакуации не идет. Желающих временно переехать перевозят в Красноперекопск.
Также власти полуострова приняли решение приостановить работу детсадов и школ до понедельника, 28 февраля. Речь идет о Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах.
В Армянске и Джанкое готовы принять российских граждан, которые покидают территорию Украины. Сейчас в этих городах разворачивают палаточный лагерь.
В Армянске и Джанкое готовы принять российских граждан
Фото: Александра Тимощенко
СИТУАЦИЯ С ТРАНСПОРТНЫМ СООБЩЕНИЕМ
24 февраля авиакомпании отменили все рейсы в аэропорт «Симферополь». Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Кроме того, по поручению Минобороны, судоходство по Азовскому морю было приостановлено.
Однако «Крымская железная дорога» работает в штатном режиме. Все поезда дальнего и пригородного сообщений осуществляют перевозку пассажиров по расписанию.
- Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. В случае необходимости готов обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав, - написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале.
Он добавил, что туристы, отдыхающие на полуострове, могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым по номеру: 8-800-511-80-18.
Военная операция на территории Украины не сказалась и на движении по Крымскому мосту. В пресс-службе УПРДОР «Тамань» заверили, что ограничений для передвижений нет.
ПЕРЕБОЕВ С ВОДОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ В КРЫМУ НЕТ
На данный момент все объекты жизнедеятельности в Крыму работают в штатном режиме. Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, никаких перебоев на полуострове в настоящее время не зафиксировано.
- Подача питьевой воды, электроэнергии, все работают в штатном режиме, - отметил Гоцанюк.
Кроме того, по словам главы республики, в Крыму возобновят подачу воды из перекрытого Украиной Северо-Крымского канала.
На некоторых АЗС в крымских городах наблюдаются скопления автомобилей, но власти республики призвали людей не паниковать и заверили, что перебоев с бензином не будет.
«Комсомолка» ведет текстовую онлайн-трансляцию, мы рассказываем о том, что сейчас происходит на полуострове.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курс доллара в банках Крыма резко пошел вверх после начала спецоперации на Украине. Евро перевалил за отметку в 110 рублей (подробнее)