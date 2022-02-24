Все ресурсоснабжающие организации работают в штатном режиме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все объекты жизнедеятельности в Крыму работают в штатном режиме. Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, никаких перебоев на полуострове зафиксировано не было.

- Ситуация в штатном режиме. Все ресурсоснабжающие, которые обеспечивают объекты жизнедеятельности, то есть, подача питьевой воды, электроэнергии, все работают. Все работает в штатном режиме, - отметил Гоцанюк.

Также, по словам генерального директора ГУП РК «Вода Крыма», в настоящий момент водоснабжение на полуострове подается без перебоев и отключений.

- Все службы на местах, это наша ежедневная рутинная история. Проблем нет нигде, - отметил он. - На режиме у нас никаких населенных пунктов нет.

Предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети» и «Черноморнефтегаз» работают в штатном режиме. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.

- Режим повышенной готовности, который был введен в результате антиковидных мер, не отменен. Все службы работают штатно, - добавил министр.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Глава РК Сергей Аксенов поддержал решение президента и отметил, что в настоящий момент Крыму ничего не угрожает и ни один снаряд не попадет на территорию полуострова.

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