В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за военной операции на Украине

Эвакуация жителей городов и районов, граничащих с Украиной, не проводится Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, меры приняты для возможности упрощенного решения возникающих задач. Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится.

- Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи, - прокомментировал ситуацию Аксенов.

Напомним, 21 февраля были подписаны указы о признании суверенитета народных республик ДНР и ЛНР. Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на территории Украины в связи со сложившейся ситуацией в Донбассе.

Ввиду сложившихся обстоятельств до конца недели приостановлены занятия в школах Джанкоя, в Джанкойском и Красноперекопском районе, Красноперекопске и Армянске.

Кроме того, приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из приграничных населенных пунктов в центр Крыма. Так, желающих покинуть Армянск, который расположен в семи километрах от границы с Украиной, перевозят в Красноперекопск. В городском Доме культуры для крымчан уже организовано горячее питание и медпомощь.

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