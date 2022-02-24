Крымский мост работает в штатном режиме. Фото: Крымский мост/vk

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе УПРДОР «Тамань».

- Крымский мост продолжает работу в штатном режиме. Ограничение движения не планируется, - уточнили в пресс-службе.

Также в штатном режиме продолжает работать Крымская железная дорога. Расписание поездов не изменено. В то же время аэропорт «Симферополь» приостановил работу. В частности, все рейсы, запланированные на 24 февраля, были отменены. Полеты не будут выполняться до 2 марта.

Напомним, в Крыму 24 февраля ввели режим повышенной готовности из-за военной операции на Украине. Речь об эвакуации из приграничных населенных пунктов Крыма пока не идет. Однако приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из приграничных населенных пунктов в центр полуострова. Так, жителей Армянска уже начали перевозить в Красноперекопск.

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