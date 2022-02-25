В Севастополе возбудили уголовные дела из-за «минирования» судов

В Крыму и Севастополе заминировали порядка десяти судов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе полиция возбудила уголовные дела по факту ложных сообщений о минировании нескольких зданий судов. Как сообщили в пресс-службе МВД города-героя, информация о планируемых взрывах была направлена на электронную почту органов государственной власти.

- К судам были незамедлительно направлены следственно-оперативные группы полиции и сотрудники других экстренных служб. Все здания и прилегающая территория проверены специалистами-взрывотехниками и сотрудниками кинологической службы. Взрывчатых веществ и иных представляющих опасность предметов обнаружено не было, - уточнили в пресс-службе севастопольской полиции.

По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Напомним, сообщения о «минировании» получили 24 февраля порядка десяти зданий судов в Крыму и Севастополе. Вся информация, проверенная силовыми структурами, оказалась ложной.

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