В Крыму и Севастополе «заминировали» суды

Все сообщения о "минированиях" проверяют спецслужбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму и Севастополе прошла волна фейковых минирований зданий судов. Как КП-Крым сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности по РК и городу Севастополю, такие сообщения получили порядка десяти органов государственной власти.

- Информация оказалась ложной, - отметили в пресс-службе.

О каких именно судах идет речь - не уточняется.

Напомним, массовые сообщения о минировании объектов в Крыму и Севастополе начались на фоне военной операции на территории Украины. Ранее о волне лжеминирований сообщали и в пресс-службе Совмина республики. В настоящий момент сообщения проверяют спецслужбы.

«Минируют» различные учреждения Крыма и Севастополя уже не первый раз. Так, в конце января началась массовая эвакуация школ и колледжей из-за подобных сообщений.

А в начале февраля провокаторы разослали письма с угрозами на электронные почты администраций городов и районов Крыма, требуя при этом выкуп в 13 тысяч долларов.

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