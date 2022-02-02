Требуют 13 тысяч долларов: в Крыму сообщения с угрозой взрыва получили все администрации полуострова

Здания администраций оцеплены, проводится проверка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму началась новая волна сообщений о минированиях.

- На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций, - сообщили в пресс-службе Министерства по информации РК.

По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, все сообщения о минировании очень похожи на фейковые. Электронные террористы угрожают взорвать устройство и требуют выкуп - 13 тысяч долларов.

- Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений - проводится эвакуация и проверка зданий, - заявил Олег Крючков.

Напомним, 21 января во многих крымских школах и вузах были сорваны занятия из-за того, что неизвестные отправили сообщения о минировании зданий. Это коснулось Крымского федерального университета, а также ряда школ в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарае, Феодосии, Севастополе. Позже глава РК Сергей Аксенов заявил о том, что сообщения о минированиях приходят из-за границы, устанавливается автор электронных писем о минированиях.

Волна массовых сообщений о минировании прокатилась по многим регионам России в январе. Десятки школ эвакуировали в Ростовской области, больше ста учебных заведений - в Красноярске. Лже-минирования также были в школах Биробиджана, Сахалина, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары и Тюмени. Одним из первых волна «минирований» накрыла Екатеринбург. 12 января там эвакуировали больше 150 школ и несколько вузов.

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