В Ялте спецназ штурмом взял квартиру любителя «запрещенки»: эпичное видео

В Ялте силовики штурмом взяли квартиру наркопреступника. Фото: скриншот из видео

В Ялте силовики штурмом взяли квартиру 46-летнего наркопреступника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Ялта.

В жилых помещениях нашли три пластиковых контейнера и банку с марихуаной. Позже обнаружили еще 10 грамм амфетамина, несколько сигарет с травой и электронные весы.

- Подозреваемый пояснил, что наркотики он нашел и хранил с целью личного употребления. Возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении.

За покупку и хранение запрещенных веществ без цели сбыта ялтинцу грозит от трех до десяти лет колонии.

Напомним, ранее сообщалось, что судчанину грозит шесть лет колонии за хранение винтовки и марихуаны. Оружие мужчина нашел в лесу, решив оставить себе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50