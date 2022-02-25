Жители Симферополя собрали пять тонн гуманитарной помощи для жителей ЛДНР

Симферопольцы продолжают собирать вещи и продукты питания для жителей ЛДНР. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Жители Симферополя за последнюю неделю собрали пять тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

- За эту неделю у нас собрано приблизительно пять тонн гуманитарной помощи. В основном это продукты питания: консервы, крупы, макароны, детское питание. Также средства гигиены, детские игрушки, фломастеры, альбомы. Все собранное сейчас упаковывается, формируется в партию, которая будет направлена на общереспубликанскую базу, - сообщил Максим Балахонов.

Сегодня, 25 февраля, гуманитарная помощь будет отправлена в места настоящего расположения покинувших свои дома жителей Донецка и Луганска.

Напомним, в Симферополе продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР. Они функционируют ежедневно с 09.00 утра до 14.00 дня.

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