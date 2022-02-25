Спустя 55 лет после запуска Северо-Крымский канал находится в рабочем состоянии

Часть русла Северо-Крымского канала заросла и требует расчистки Фото: Александра Тимощенко

Введенный в 1967 году в эксплуатацию Северо-Крымский канал находится в рабочем состоянии. Об этом сообщил заместитель Председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев.

- [Сейчас] меняется силовое насосное оборудование, два насоса уже стоят на месте, проводится обвязка. Всего будет поменяно четыре силовых насоса. Для поддержания оборудования в рабочем состоянии проводились работы по силовому насосному оборудованию - насосы с определенной периодичностью прокручивались, ставились на просушку, - отметил Альберт Кангиев.

Учитывая, что гидроузел был введен в эксплуатацию 55 лет назад, не исключен естественный износ некоторых систем.

Напомним, в 2014 году киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал, установив дамбу. Утром 24 февраля 2022 года после выхода российских войск к Херсону канал был разблокирован. Однако украинские националисты подорвали несколько заслонок Северо-Крымского канала, в связи с чем на работы по восстановлению инфраструктуры потребуется не меньше двух недель.

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