Расчистка русла Северо-Крымского канала займет две недели

Подача воды в 2014 году была перекрыта украинской стороной Фото: Telegram-канал главы РК Сергея Аксенова

Часть русла Северо-Крымского канала на территории Украины заросла лесом и потребует расчистки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Для оценки ситуации на гидротехнических сооружениях Сергей Аксенов совместно с председателем Совмина Юрием Гоцанюком и главой «Крыммелиоводхоза» Владиславом Масляником выехал на границу Крыма и Херсонской области в Украине.

- Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины, - уточнил глава республики.

Чтобы подать воду на полуостров без ущерба для жителей Херсонской области, необходимо провести ряд технических решений по восстановлению подорванных «украинскими националистами» заслонок, уточнил Сергей Аксенов.

Бетонную дамбу для перекрытия воды в Крым построила украинская сторона в 2014 году. Тогда же Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды, обеспечивающую потребности около 87% жителей полуострова. В результате в регионе возник острый дефицит ресурса, для устранения которого российские власти спланировали ряд мероприятий. В частности, проблему вододефецита пытались решить бурением скважин и строительством водовода для наполнения водохранилищ.

По словам Сергея Аксенова, крымчане «долго терпели последствия водной блокады, так что две недели погоды не сделают». Дорожную карту планируется сформировать к 28 февраля. Об этом будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.

- Есть понимание, что Крым будет с водой и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области, - подчеркнул глава Крыма.

Напомним, утром 24 февраля после выхода российских войск к Херсону был разблокирован Северо-Крымский канал. В этот же день руководитель республики поручил готовить канал к приему воды.

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