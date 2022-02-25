Часть Симферополя на сутки останется без электричества с 28 февраля

Света не будет больше суток. Фото: Крымэнергоинформ/telegram

Более 20 улиц Симферополя останутся на сутки без света с 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 08.00 утра 28 февраля до 17.00 вечера 1 марта в связи с проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

- переулок Альпинистов, 2-16, 1-5;

- улица Москалева, 34-46;

- улица Проводников, 2-22/14, 1-11;

- улица Ухтомского, 2-36, 1-29;

- переулок Ухтомского, 2-38, 1-29;

- улица Генова, 10/18-20/16, 5-11/18;

- улица Туристов, 6/2-22, 1-27; улица Дружбы, 24-62, 21-93;

- улица Красных Зорь, 26-40, 25-33;

- улица Днепровская, 30-82, 29-85;

- улица Табачная, 2-28, 1-19;

- улица 1-й Конной Армии, 48-76, 19а; улица Аянская, 42-70, 25-67;

- улица Сенная, 1-27; улица Бахчисарайская, 28-36, 33-45;

- улица Гражданская, 37; улица Лихого, 38, 27-65;

- улица Отважных, 34-42, 1-39; улица Белая, 2-34, 1-37;

- улица Механизаторов, 2-8, 1-7;

- улица Маршала Рыбалко, 3;

- проспект Победы, 310-328;

- улица Гридасова, 14;

- улица Дмитриева, 2/17, 5.

Напомним, ранее сообщалось, что микрорайон Загородный в Симферополе остался без воды 25 февраля. Краны будут сухими целые сутки.

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